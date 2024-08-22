В Прикамье следователи возбудили уголовное дело из-за взрыва газа в Кизеле

По факту взрыва газа в жилом доме в Кизеле возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Следствием установлено, что в дневное время 22 августа 2024 года в одном из многоквартирных домов в городе Кизел Пермского края произошел хлопок газа, в результате чего обрушилась часть кровли и стен жилого дома. На месте работает следственная группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Количество пострадавших уточняется.

Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководителя регионального следственного управления.