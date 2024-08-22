"Атомстройкомплекс" выводит производство твинблока на федеральный уровень

22 Августа 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Осторожно, хостинг замедляется

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Свердловская область В России
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" выводит производство твинблока на федеральный уровень

Компания "Атомстройкомплекс" выводит свои производственные мощности на федеральный уровень.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, сегодня в составе ГК "Атомстройкомплекс" успешно функционируют 11 предприятий по выпуску строительных материалов, в том числе крупнейший на рынке УрФО производитель стеновых газобетонных блоков ООО ПСО "Теплит". В 2025 году начнет работу его третий завод в Сысертском районе Свердловской области. Сейчас его проектная готовность составляет 70%, строительная – 50-60%, технологическая – на уровне 30%.

В данный момент полностью закрыт контур производственного комплекса и завершен монтаж восьми автоклавов. В сентябре рабочие приступят к монтажу технологического оборудования и пусконаладочным работам.

"Сейчас мы выполняем работы по вводу в эксплуатацию автоклавов, устанавливаем котельное оборудование и постепенно переходим к монтажу фундаментов оборудования. Параллельно мы занимаемся инфраструктурой нового завода: подъездными путями, площадками для складирования продукции; завершаем прокладку инженерных сетей (водопровода, газопровода, канализации) – и подсоединяемся к электричеству", - рассказал заместитель генерального директора управляющей компании ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" – управляющий директор Андрей Вишневский.

Завод в Сысертском районе Свердловской области(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В первом полугодии 2024 года "Теплит" реализовал 413 тысяч кубометров твинблока – это на 10% больше, чем в прошлом году. Также удалось на 20-25% превысить проектную мощность линий березовского и рефтинского заводов, благодаря чему предприятие вывело на рынок дополнительные объемы продукции в периоды ажиотажа.

Но дефицит качественного газоблока сохраняется, поэтому завод "Атомстройкомплекса" расширяет географию присутствия своей продукции. Общий объем выпуска твинблока силами трех предприятий составит 1,2 млн кубометров в год. Специалисты уже изучают потенциальные для развития локации не только в домашнем регионе, но и в соседних (в границах УрФО). По словам Андрея Вишневского, сейчас идут переговоры с федеральными торговыми сетями, магазины которых работают в Пермском крае, Башкирии и Удмуртии, а также выстраиваются партнерские связи с местными торговыми и строительными организациями.

"Теплит" (входит состав ГК "Атомстройкомплекс") намерен стать федеральным игроком, потому что это – большое преимущество для региона: увеличится его производственный потенциал, появятся рабочие места, а потребители в строительный сезон получат качественный материал по оптимальной цене. Также предприятие не исключает возможности строительства четвертого завода – идея находится на стадии обсуждения.

Теги: твинблоки, завод, производство, Атомстройкомплекс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети