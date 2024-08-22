"Атомстройкомплекс" выводит производство твинблока на федеральный уровень

Компания "Атомстройкомплекс" выводит свои производственные мощности на федеральный уровень.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, сегодня в составе ГК "Атомстройкомплекс" успешно функционируют 11 предприятий по выпуску строительных материалов, в том числе крупнейший на рынке УрФО производитель стеновых газобетонных блоков ООО ПСО "Теплит". В 2025 году начнет работу его третий завод в Сысертском районе Свердловской области. Сейчас его проектная готовность составляет 70%, строительная – 50-60%, технологическая – на уровне 30%.

В данный момент полностью закрыт контур производственного комплекса и завершен монтаж восьми автоклавов. В сентябре рабочие приступят к монтажу технологического оборудования и пусконаладочным работам.

"Сейчас мы выполняем работы по вводу в эксплуатацию автоклавов, устанавливаем котельное оборудование и постепенно переходим к монтажу фундаментов оборудования. Параллельно мы занимаемся инфраструктурой нового завода: подъездными путями, площадками для складирования продукции; завершаем прокладку инженерных сетей (водопровода, газопровода, канализации) – и подсоединяемся к электричеству", - рассказал заместитель генерального директора управляющей компании ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" – управляющий директор Андрей Вишневский.

В первом полугодии 2024 года "Теплит" реализовал 413 тысяч кубометров твинблока – это на 10% больше, чем в прошлом году. Также удалось на 20-25% превысить проектную мощность линий березовского и рефтинского заводов, благодаря чему предприятие вывело на рынок дополнительные объемы продукции в периоды ажиотажа.

Но дефицит качественного газоблока сохраняется, поэтому завод "Атомстройкомплекса" расширяет географию присутствия своей продукции. Общий объем выпуска твинблока силами трех предприятий составит 1,2 млн кубометров в год. Специалисты уже изучают потенциальные для развития локации не только в домашнем регионе, но и в соседних (в границах УрФО). По словам Андрея Вишневского, сейчас идут переговоры с федеральными торговыми сетями, магазины которых работают в Пермском крае, Башкирии и Удмуртии, а также выстраиваются партнерские связи с местными торговыми и строительными организациями.

"Теплит" (входит состав ГК "Атомстройкомплекс") намерен стать федеральным игроком, потому что это – большое преимущество для региона: увеличится его производственный потенциал, появятся рабочие места, а потребители в строительный сезон получат качественный материал по оптимальной цене. Также предприятие не исключает возможности строительства четвертого завода – идея находится на стадии обсуждения.