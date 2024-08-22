СМИ сообщают о двух госпитализированных после взрыва газа в Кизеле

Хозяин квартиры, в которой случился взрыв газа в Кизеле, якобы часто пил и устраивал громкие застолья, сообщает telegram-канал "Ural Mash".

Мужчине 61 год, его увезли в больницу. Перед ЧП на соседнем балконе стояла бабушка — ее спасли. Через стенку жила квартирантка — отказалась от госпитализации. Еще одного мужчину вытащили из-под обломков и увезли в больницу.

Накануне.RU обратилось в минздрав Прикамья за официальным комментарием. Ранее в ведомстве сообщали об одном пострадавшем.

Сейчас газ в доме полностью перекрыли. По предварительным данным, угрозы повторного обрушения нет. Эвакуировано 16 человек. На месте работают экстренные службы. Прокуратура проводит проверку.