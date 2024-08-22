Скандал: на Кубок дружбы прислали "фальшивую" сборную Колумбии по баскетболу?

Скандалом обернулась игра баскетболистов из российской "Пармы" и команды из Колумбии на Кубке дружбы в Перми. Федерация баскетбола Колумбии заявила, что приглашения на турнир не получала и никому не поручала представлять страну на этих соревнованиях. В организации заявили, что предпримут юридические шаги, чтобы виновные понесли наказание за неавторизованное использование образа сборной и логотипа. Кто виноват в ситуации – не сообщается.

Матч закончился разгромом колумбийцев: 155:53. Тренер иностранных баскетболистов Хорхе Баскес заявили, что чувствует вину из-за такой разницы в счете, передает "РБК Спорт".

Ожидается, что 22 августа на этом же турнире команда из Колумбии сыграет со сборной Венесуэлы.

Ранее сборная России была отстранена от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации баскетбола – из-за СВО.