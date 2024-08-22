Взрыв в многоэтажке в Кизеле мог произойти из-за газовой колонки

Взрыв газа в доме по ул. Ленина, 34 в Кизеле мог произойти из-за газовой колонки на последнем этаже. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Эвакуировано 16 человек. В краевом Минздраве сообщили, что с места ЧП госпитализирован один пациент, в настоящее время он доставляется в больницу силами бригады скорой медицинской помощи. СМИ сообщали, что его состояние тяжелое. Другая пострадавшая из этой же квартиры от госпитализации отказалась.

Предположительно под завалами может находиться один человек.

Прокуратура Пермского края проводит проверку по факту взрыва газа. Причины произошедшего устанавливаются. На место происшествия выехал заместитель прокурора края Алексей Иванов, также в настоящее время там находится руководство прокуратуры города, экстренные службы, правоохранительные органы.

Вопросы временного размещения жильцов дома, оказания им необходимых мер социальной поддержки находятся на контроле прокуратуры края.