Трамп впервые после покушения выступил на улице – из-за пуленепробиваемого экрана

Дональд Трамп впервые с момента покушения (13 июля) выступил на митинге на открытом воздухе. Теперь он выступает из-за экрана из пуленепробиваемого стекла. Встреча со сторонниками прошла на площадке Музея авиации в штате Северная Каролина.

По периметру площадки были расположены в два ряда грузовые контейнеры, которые закрыли с флангов трибуну, с которой выступал Трамп. Непосредственно перед трибуной была установлена 7-сантиметровая панель из баллистического стекла, сзади экс-президента защищали еще три таких панели.

Ранее сообщалось, что Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц государства, направила часть сотрудников охраны Байдена на обеспечение безопасности Трампа. New York Times сообщала, что такую меру нельзя назвать стандартной, она стала возможной благодаря сокращению числа поездок Байдена.

Также защита из пуленепробиваемого стекла до сих пор использовалась только для президентов и вице-президентов, но никогда – для кандидатов или бывших президентов.

Напомним, на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля стрелок Томас Мэтью Крукс ранил Трампа в ухо, погиб один из участников мероприятия, еще двое были ранены.