Австралия отказалась комментировать данные о сгоревших в Курской области Bushmaster

Министерство обороны Австралии не стало комментировать информацию о том, что украинские военные потеряли несколько поставленных Канберрой бронетранспортеров Bushmaster в ходе нападения на Курскую область. Об этом сообщает телеканал ABC. В его распоряжение попали фотографии сгоревших БТР австралийского производства, передает ТАСС.

Представитель министерства обороны заявил, что "Канберра внимательно следит за вторжением Украины в Курскую область". По его словам, Астралия "поддерживает Киев в его стремлении обеспечить всеобъемлющий и прочный мир на своих условиях".

Ранее немецкая гзета Bild писала, что ВСУ в Курской области используют боевые машины пехоты Marder. Комментируя это, представитель Минобороны ФРГ заявил, что принципиальных причин, препятствующих использованию поставленного Германией оружия, нет.