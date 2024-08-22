Mash: один из пострадавших при взрыве газа в Кизеле в тяжелом состоянии

Один из пострадавших после взрыва газа в Кизеле находится в тяжелом состоянии, сообщает Mash. Предварительно, количество пострадавших жителей дома в Пермском крае может увеличится до трех.

По данным канала, на пятом этаже выбило несколько окон, бетонные перегородки между комнатами и квартирами, а также водосточную трубу.

16 человек эвакуировали, еще несколько жителей двора на улице Ленина прямо сейчас находятся на улице.

На месте работают оперативные службы.

Отметим, что в пресс-службе краевого минздрава пока не прокомментировали информацию о пострадавших. В ведомстве пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Обновлено, в 10.25 (мск)

В краевом Минздраве сообщили, что с места ЧП госпитализирован один пациент, в настоящее время он доставляется в больницу силами бригады скорой медицинской помощи.