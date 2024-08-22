"Потерпевший становится им дважды": в свердловской полиции рассказали о мошенничестве при угоне авто

В свердловской полиции рассказали о способе мошенничества при угоне автомобиля.

Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции начальник отделения по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорт управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Евгений Крыжановский, если у автовладельца похитили его машину, не нужно спешить размещать посты об этом на всех информационных ресурсах. В таком случае активизируются мошенники.

"Зачастую они звонят потерпевшему и сообщают, что транспортное средство они нашли. Но нужно заплатить им денежное вознаграждение, а они покажут место, где находится машина. В итоге потерпевший становится им два раза. Машину, естественно, ему никто не показывает. А заплатив деньги злоумышленникам, те больше не выходят на связь", - отметил Крыжановский.

Напомним, также в полиции назвали марки автомобилей, которые чаще всего угоняют в Свердловской области.