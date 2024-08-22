"Вламываемся в двери, достаем престарелых, неходячих". Мэр Кизела о взрыве в жилом доме

Глава Кизела Андрей Родыгин рассказал о ситуации с домом по ул. Ленина, 34, где сегодня, предположительно, произошел взрыв газа, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, пострадали четвертый и пятые этажи. Причины происшествия устанавливаются. На месте работают все оперативные службы.

В настоящий момент ведется эвакуация жителей. Из второго подъезда вывели четырех детей на руках.

"По пострадавшим пока информации нет. В часть квартир вламываемся. Выломали двери, достаем престарелых людей, те, которые неходячие. Информация собирается по количеству прописанных, зарегистрированных", - сообщил мэр.

По данным Ural Mash, в одной из разрушенных от взрыва газа квартир в Кизеле может находиться человек — его ищут под завалами.

Также канал сообщает, что квартиру в январе этого года отключили от газа.

Напомним, по данным МЧС России, в четырехэтажном здании произошло обрушение перекрытий между четвертым и третьими этажами, пожара нет. Пожарные спасли из-под завалов мужчину.