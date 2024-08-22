В Курске начали устанавливать модульные железобетонные укрытия

В Курске и Железногорске началась установка железобетонных укрытий. Пока модульные укрытия будут устанавливать в местах массового скопления людей.

"Планируем оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в областном центре", - сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

В Железногорске определены места для установки 10 укрытий. Также планируется разместить укрытия в Курчатове.

Стоит отметить, что власти планируют меньше чем через неделю (с 28 августа) начать проводить в регионе выборы губернатора.