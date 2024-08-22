В Крыму "взяли" нескольких агентов украинских спецслужб

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Крыму троих людей, которым вменили сотрудничество со спецслужбами Украины.

В Севастополе задержан агент Главного управления разведки Минобороны Украины. Это гражданин России 1965 года рождения. Он прошел в соседней стране минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также научился наружному наблюдению и конспиративной связи. Он изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), использованное в июле при минировании газопровода в Крыму. При задержании в его машине нашли аналогичное взрывное устройство.

Также в Керчи задержан агент украинских спецслужб, гражданин Молдавии 1992 р., ранее судимый за кражу на Украине. В апреле 2024 г. он начал конфиденциальное сотрудничество с представителем спецслужб Украины: собирал и передавал различную, в том числе фото- и видео-, информацию о местах дислокации военной техники и позиций противовоздушной обороны армии России, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма, а также результатов ракетных ударов противника. Обнаружен тайник с СВУ фугасного действия массой 400 г, предназначавшимся для подрыва водонасосной станции, снабжающей водой Керчь.

Кроме того, задержан завербованный Главным управлением разведки Минобороны Украины житель Севастополя, гражданин России 1973 г. р. Он передавал украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов Крыма, адресах проживания высокопоставленных военнослужащих армии России и используемых ими транспортных средствах.

"Все задержанные фигуранты дают признательные показания, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств их противоправной деятельности в интересах спецслужб Украины", - сообщает центр общественных связей ФСБ России.