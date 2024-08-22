"Похоронные организации Урала" настаивают на легализации частных крематориев

Ассоциация "Похоронные организации Урала" выступила за легализацию частного владения крематориями и колумбариями. С такой инициативой они обратились к депутату Госдумы Светлане Разворотневой, предложив внести изменения в федеральный закон о погребении и похоронном деле.

Напомним, что еще в середине апреля на заседании гордумы Екатеринбурга был объявлен ряд изменений, которые претерпят местные кладбища. Одним из них стало введение дополнительного вида похоронного назначения, предназначенного для придания тел умерших огню. Так называемые "кремационный блоки", или, как их уже обозначили в обществе, "частные крематории", отличаются от обычных только тем, что там будет проводиться исключительно сжигание тел - без церемоний прощания и без содержания колумбария.

В начале июня екатеринбургская прокуратура выступила против кремационных блоков, отметив, что согласно законодательству, крематории должны быть исключительно государственными. И даже пригрозила депутатам судебными разбирательствами.

Как передает "Ъ" слова директора "Похоронных организаций Урала" Дмитрия Хазова, кремация приобрела популярность в больших городах, из-за чего последние столкнулись с нехваткой мощностей. Только в Екатеринбурге 75% от всего числа умерших сейчас кремируют. В Москве и Новосибирске - 74%, а в Санкт-Петербурге - 73%.

Светлана Разворотнева согласилась поднять этот вопрос осенью при обсуждении темы с экспертным сообществом и профильными структурами, в числе которых и Минстрой. Она также отметила, что на строительство новых крематориев у муниципалитетов нет средств.