В Прикамье произошел взрыв газа в многоквартирном доме

Сегодня утром в Кизеле произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

На данный момент жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим. На место ЧП выехал глава города Андрей Родыгин.

"Поручил оперативно докладывать о ситуации и оказывать всю необходимую помощь жителям. Создан краевой оперативный штаб", - сообщил Махонин.

В пресс-службе МЧС России сообщили Накануне.RU, что инцидент произошел в доме по ул. Ленина.

В четырехэтажном здании произошло обрушение перекрытий между четвертым и третьими этажами, пожара нет. Пожарные спасли из-под завалов мужчину, из смежной квартиры соседнего подъезда выведены двое детей. Дальнейшая информация уточняется.

В минздраве пообещали уточнить информацию о пострадавших позже.

Это не первый подобный случай на Урале за последнее время. 1 августа газ взорвался в пятиэтажке в Нижнем Тагиле, обрушились два подъезда, десять человек погибли, включая пятерых детей. Обвиняемыми по делу стали работники газовой службы. При этом начальник бригады газовщиков, которая проверяла дом месяц назад, заявил, что взрыв такого масштаба был невозможен из-за утечки газа.