Кинопрокат в России возглавила "ноунейм" короткометражка

Средняя стоимость билета в кино в России установила новый рекорд: с 1 по 7 августа сходить в кинотеатр в среднем стоило 401,8 руб., это данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

Что шло в кино в этот период? Лидером российского кинопроката стала "ноунейм" короткометражка "Неприметная история". Правда, в паре с ней – в качестве предсеансного обслуживания – часто показывали голливудский блокбастер "Дэдпул и Росомаха". Официально фильм в России не прокатывается, но сборы короткометражки превысили уже 200 млн руб., пишет РБК.

В Минкультуры, где уверяют, что россияне больше не ходят на голливудские фильмы, не комментируют цифры.

На втором месте в тот же период оказался американско-канадский фильм "Собиратель душ", третье место у российской ленты "Водитель-олигарх". Неделей позже на первую позицию вышел американский боевик "Бордерлендс", а "Неприметная история" переместилась на второе место. Третье место было у "Собирателя душ" – как видно, топ-3 обошелся без российского кино.