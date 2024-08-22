В свердловской полиции назвали самые угоняемые марки автомобилей

В полиции назвали марки автомобилей, которые чаще всего угоняют в Свердловской области.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции начальник отделения по борьбе с преступными посягательствами на автотранспорт управления уголовного розыска ГУ МВД по региону Евгений Крыжановский, всего есть четыре вида похищения автомашин. Это похищение с помощью специальных устройств и код-граббера; с помощью подручных средств – линейка, разбитие окна; с помощью эвакуатора и похищение автомобиля прямо вместе с водителем. Наиболее распространенным является первый способ.

Что касается самых угоняемых марок, то Крыжановский назвал "Тойоту", "Лексус", "Хундай" и "Киа".

"В связи с увеличением санкционного давления со стороны Запада в России возникают перебои с запчастями. В связи с этим машины похищаются, разукоплектовываются и продаются по запчастям", - рассказал полицейский.

По его словам, отечественные авто в основном угоняют подростки. А вот дорогие машины могут похищать целые преступные группы.

"Зачастую это лица ранее судимые. Дорогостоящие транспортные средства похищают организованные группы, которые на этом специализируются", - добавил силовик.