Космонавт из Югры будет работать на МКС в 2025-2026 годы

Роскосмос объявил состав экипажей МКС на 2025-2026 годы.

По данным госкорпорации, космонавт из Югры Сергей Рыжиков отправится на станцию на "Союзе МС-27" в марте следующего года. Также в состав экипажа входят российский космонавт Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. Полет Джонатана Кима пройдет по соглашению Роскосмоса и NASA по программе о перекрестных полетах. По этому договору космонавт Роскосмоса Кирилл Песков включен в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-10), запуск которого планируется в феврале 2025 года.

В экипаж "Союза МС-28", запуск которого намечен на вторую половину 2025 года, вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов.

В 2026 году на "Союзе МС-29" в космос отправятся Петр Дубров, Сергей Корсаков и Анна Кикина.