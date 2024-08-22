22 Августа 2024
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Фото: roscosmos.ru

Космонавт из Югры будет работать на МКС в 2025-2026 годы

Роскосмос объявил состав экипажей МКС на 2025-2026 годы.

По данным госкорпорации, космонавт из Югры Сергей Рыжиков отправится на станцию на "Союзе МС-27" в марте следующего года. Также в состав экипажа входят российский космонавт Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. Полет Джонатана Кима пройдет по соглашению Роскосмоса и NASA по программе о перекрестных полетах. По этому договору космонавт Роскосмоса Кирилл Песков включен в экипаж корабля Crew Dragon (миссия Crew-10), запуск которого планируется в феврале 2025 года.

В экипаж "Союза МС-28", запуск которого намечен на вторую половину 2025 года, вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов.

В 2026 году на "Союзе МС-29" в космос отправятся Петр Дубров, Сергей Корсаков и Анна Кикина.

Теги: космонавт, Сергей Рыжиков, Роскосмос, МКС


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Ранее 06.08.2024 15:56 Мск Космонавт из Югры Сергей Рыжиков вновь отправится в космос

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