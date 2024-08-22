В Совфеде назвали наемников из США хорошим обменным фондом

Сенатор ДНР Александр Волошин заявил, что бойцы из американских частных военных компаний будут "хорошим обменным фондом" после того как попадут в плен в Курской области или любой другой точке СВО.

"Учитывая сложившуюся практику, они станут хорошим "обменным фондом", который наша страна использует при необходимости", - цитирует сенатора РИА Новости.

Между тем, председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил, что выступит с инициативой, чтобы иностранные наемники ВСУ не попадали в процедуру обмена. "Мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена. Должны быть наказаны и пусть сидят пожизненно, если их преступления будут доказаны судом", - сказал Фадеев.

На днях в соцсетях ЧВК Forward Observation Group появилась фотография, на которой трое мужчин в военной форме с оружием и синими повязками позируют на фоне бронемашины. Геолокация указывала на Курскую область.

В МИД РФ подчеркнули, что все иностранные "специалисты" и наемники, нелегально пересекающие границу России, автоматически становятся законной военной целью для Вооруженных Сил РФ.