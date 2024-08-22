22 Августа 2024
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Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

В Свердловской области разыскивается беглый заключенный

ГУФСИН России по Свердловской области объявило в розыск осужденного Андрея Ефремова 1978 г.р. Уроженец села Туринская Слобода сбежал из колонии-поселения и сейчас уклоняется от отбывания уголовного наказания.

Розыск, Андрей Ефремов(2024)|Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ГУФСИН, колония-поселения при ИК-63 находится в городе Ивдель. 21 августа Ефремов покинул участок и не вернулся. Особые приметы - татуировки: на левой кисти буква "А" и пять точек, на кисти левой руки на указательном пальце жирный крест, на среднем пальце перстень, на мизинце доллар, на левом предплечье черный узор, на шее с правой стороны цифра 40.

Розыск, Андрей Ефремов(2024)|Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого осужденного, просьба сообщить по телефону инициаторам розыска: дежурная часть ГУФСИН 8 (343) 359-56-11, отдел розыска ГУФСИН 8(343)359-57-44, 112 или в ближайший отдел полиции.

Конфиденциальность гарантируется.

Теги: Ефремов, ГУФСИН, розыск


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