Алаудинов сообщил о подбитом в зоне СВО танке Abrams

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о том, что бойцы армии России подбили в зоне специальной военной операции "с десяток разных единиц техники", в том числе танк Abrams.

Также "ребята очень четко навернули" несколько пунктов управления, уточнил Алаудинов в своем telegram-канале.

На днях Алаудинов выразил мнение, что боевые действия на курском направлении и в целом вся специальная военная операция завершатся в ближайшие два-три месяца.