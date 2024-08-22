Названы самые популярные технические специальности у абитуриентов этого года

Большинство российских технических вузов – 70% - закрыли набор на бюджетные места во время основного этапа приемной кампании (20 июня – 9 августа). Речь идет о бакалавриате, специалитете и базовом высшем образовании, передают "Ведомости" со ссылкой на представителя Минобрнауки. В прошлом году только 46% технических университетов закрыли набор на бюджет в основной этап.

Число бюджетных мест при этом в 2024 году выросло, правда, ненамного – на 5%. При 256 тыс. бюджетных мест было подано около 3 млн заявлений от абитуриентов.

Самыми востребованными направлениями у абитуриентов по количеству поданных заявлений на бюджетные места стали "информатика и вычислительная техника", "информационные системы и технологии", "прикладная информатика", "программная инженерия", "информационная безопасность".