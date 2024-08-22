На Алтае нашли парня и девушку, которых искали пять суток

В алтайской тайге найдены 20-летний парень и его 19-летняя подруга, их искали пять суток.

Молодые люди в минувшую субботу ушли гулять на гору Синюха - самую высокую точку Колыванского хребта северо-западной части Алтайских гор. Назад не вернулись. На поиски вышли сотрудники МЧС, полиции, кинологическая служба, волонтеры.

Пару нашли, эвакуировали на вертолете и передали врачам. Судя по кадрам, опубликованным МЧС, и парень, и девушка могут самостоятельно передвигаться и не имеют явных травм.