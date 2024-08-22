Трамп может уступить России на Украине

Дональд Трамп в случае победы на выборах президента Америки (состоятся уже скоро, 5 ноября) постарается прекратить конфликт на Украине. Это может случиться, например, за счет уступок России.

"Несомненно, он так и сделает", - ответил сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин на вопрос РИА Новости, считает ли он, что Трамп в случае победы на выборах будет добиваться прекращения украинского конфликта и будет готов пойти на уступки России.

Ранее Трамп говорил, что закончил бы конфликт за 24 часа. Также он отмечал, что Киев терпит поражение в противостоянии с Россией, которого мог бы избежать. И выражал уверенность, что Киев изначально мог договориться о признании потери части территорий, чтобы избежать огромных потерь и разрушений.

Весной 2024 г. стало известно, что в США и Европе происходят события, которые могут указывать на то, что часть правящих кругов Запада готова пойти на компромисс с Россией по украинскому вопросу. К умиротворению украинского режима подключился Ватикан.