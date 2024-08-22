В Тюмени участник запрещенного в России движения отправится на пять лет в колонию строгого режима

В Тюмени к пяти годам лишения свободы приговорен участник запрещенного в России экстремистского движения "А.У.Е."*, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Он признан виновным по ч 2 ст. 282.2 УК РФ за участие в экстремистской, запрещенной организации, а также по ч. 1 ст. 163 УК РФ - за вымогательство с угрозой применения насилия.

С июня 2021 года по апрель 2022 г. мужчина, занимая в уголовной иерархии положение так называемого "смотрящего", находясь в СИЗО-1 УФСИН России по Тюменской области был в учреждении лидером движения "А.У.Е."* и поддерживал среди заключенных "воровские" традиции и криминальные идеи движения, убеждал в необходимости пользоваться правилами этого движения организовывал и контролировал нелегальное общение, в том числе путем сотовой связи, нелегальной корреспонденции, изготовил, использовал и хранил атрибутику движения.

Также с апреля по май 2021 года мужчина угрожал другому заключенному и требовал от него деньги. Тот перечислил ему более 50 тыс. руб. на подконтрольный банковский счет.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы, с ограничением свободы на шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

* 17 августа 2020 года решением Верховного Суда России по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации движение АУЕ было признано экстремистской организацией.