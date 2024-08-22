Су-34 нанес удар по живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар бомбами ФАБ-500 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удар наносился по разведанным укрепленным целям противника.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении пункта временной дислокации подразделения и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что солдаты Вооруженных сил Украины перегруппировываются в Курской области. Им готов противостоять спецназ "Ахмат". Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.