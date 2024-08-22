Богачи запасаются? В Сингапуре открылось огромное золотохранилище

В Сингапуре открылось огромное хранилище драгоценных металлов для сверхбогатых людей, заинтересованных в высоком уровне их сохранности и безопасности. Об этом пишет Bloomberg.

Шестиэтажное здание компании Silver Bullion Pte Ltd рассчитано на хранение 10 тысяч тонн серебра — более трети мировых годовых поставок — и 500 тонн золота, почти половины того, что центральные банки мира приобрели в 2023 году. Предыдущее хранилище уже заполнено до отказа. Но и новое уже завалено запросами от богачей. Как сказал основатель фирмы Грегор Грегерсен, нужно еще больше зданий.

Сегодня на золото растет в течение многих десятилетий и достигла рекордных 2500 долларов за унцию. Серебро тоже дорожает. Богатые люди видят все риски в будущем для своих капиталов и начинают вкладывать в золото, говорит управляющий директор гонконгской консалтинговой компании Precious Metals Insights Ltd Филипп Клапвейк.

Сингапур является крупным финансовым центром и центром по торговле драгоценными металлами. Все инвестиции в золото, серебро и платину освобождены от налога на товары и услуги.

У России доля золота в международных резервах достигла почти 30% - 180 миллиардов долларов. Физически это более 2,3 тыс. тонн, или пятое место в мире.