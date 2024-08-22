Аэропорт Волгограда закрыт из-за атаки беспилотников

Аэропорт Волгограда закрыт для приема и отправки самолетов с двух часов ночи (по московскому времени).

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов <…> были введены временные ограничения. Аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - говорится в сообщении Росавиации.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью беспилотники атаковали Волгоградскую область, в районе поселка Мариновки в результате падения БПЛА возник пожар.