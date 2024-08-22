На жительницу Екатеринбурга завели дело из-за заказанных в Германии пластинок

Екатеринбургские таможенники нашли незадекларированные пластинки в международном почтовом отправлении. Против адресата посылки возбуждено дело.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, на имя жительницы Екатеринбурга поступила посылка из Германии. В таможенной декларации было заявлено 48 виниловых пластинок известных рок-музыкантов. Однако при досмотре выяснилось, что внутри коробки не 48 пластинок, а более 60.

Сама получательница рассказала, что купила пластинки на фестивале за 437 евро якобы для личной коллекции винила.

"При заказе товаров из-за рубежа покупателям важно помнить о необходимости точного декларирования товаров. Кроме того, необходимо учитывать и нормы беспошлинного ввоза в международных почтовых отправлениях: 200 евро и 31 килограмм", - заявил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

В отношении екатеринбурженки возбудили дело об административном нарушении за недекларирование товаров. В итоге посылку она решила не получать, и пластинки отправились обратно в Германию.

Напомним, этим летом житель Екатеринбурга хотел нелегально ввезти в Россию партию пластинок, однако этому помешали таможенники.