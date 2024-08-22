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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

"Крематорий не могут построить 25 лет". Депутаты Прикамья поспорили о перераспределении полномочий

Депутаты Законодательного собрания Пермского края большинством голосов поддержали принятие законопроекта о перераспределении полномочий между муниципалитетами и регионом, передает корреспондент Накануне.RU.

На уровень региональной власти могут перейти полномочия по: проектированию и строительству объектов в сфере образования, культуры, физкультуры и массового спорта стоимостью свыше 50 млн руб., проектированию, строительству и капитальному ремонту гидротехнических сооружений, проектированию, строительству и реконструкции автодорог местного значения в границах Пермского городского округа стоимостью свыше 1 млрд рублей, в границах муниципалитетов (кроме Пермского городского округа) стоимостью свыше 450 млн рублей, в реализации которых участвует федеральный бюджет.

Законопроект предполагает перераспределение полномочий на неограниченный срок с 1 января 2025 года. Для обеспечения финансирования перечисленных полномочий предлагается изменить норматив НДФЛ, зачисляемый в местные бюджеты с 18,5% до 15%.

Против принятия законопроекта выступили депутаты оппозиционных партий. В частности, депутат от "Справедливой России" Вероника Куликова усомнилась в необходимости этого закона и предложила "не ломать то, что работает". По мнению парламентария, таким образом муниципалитеты лишаются доходов.

Депутат от "Единой России" Юрий Борисовец напомнил, что в Перми 25 лет не могут построить крематорий. На сегодняшний день проект фактически находится в ранней стадии - в поиске площадки под строительство.

"Вы говорите "не ломать, то, что работает". Крематорий достроить не могут уже лет 25. Уже поколение выросло, а проект все еще находится на раннем этапе - поиске площадки. Значит не очень хорошо работает", - отметил парламентарий.

В итоге 47 человек проголосовали за проект, трое - против. Один депутат воздержался.

Отметим, что ранее власти региона забрали у пермской мэрии градостроительные и земельные полномочия, а также отдельные полномочия в сфере образования, наружной рекламы, уличной торговли, ЖКХ.

Теги: полномочия, перераспределение, Дмитрий Махонин, депутаты, заксобрание


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