Захарова сравнила слова президента Чехии о "Северных потоках" с заявлениями террористов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила слова президента Чехии Петра Павела о "Северных потоках" с заявлениями представителей террористических организаций.

Дипломат процитировала Павела, который назвал "Cеверные потоки" "законной целью Украины". Он заявил, что у него нет четкой компрометирующей информации о причастности Украины к атакам на "Северные потоки". При этом президент Чехии считает, что вооруженные конфликты ведутся не только против военных целей, но и против целей стратегического характера, а трубопроводы являются такой целью.

"Прочитала данное умоизвержение и подумала, что даже для такого эпатажного маргинала это перебор. Притом что ранее с такими "мыслями" выступали только представители запрещенных международных террористических ячеек", - отреагировала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России недовольно тем, как Германия отвечает на запросы Москвы о расследовании подрыва "Северных потоков". Москва будет настаивать на проведении двусторонних консультаций с Берлином по теме.

Напомним, генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Главным фигурантом дела, по информации СМИ, оказался некий украинец "Владимир Ц." В последнее время он проживал в Польше. Кроме того, в причастности к диверсии на "Северных потоках" подозревают еще двух украинских инструкторов по дайвингу, среди них есть женщина.