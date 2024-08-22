Вице-мэр Екатеринбурга связал дефицит дорожников с СВО

В Екатеринбурге к 10 октября должны завершить все дорожные работы, однако к сегодняшнему дню план выполнен лишь наполовину. Об этом рассказал замглавы города Алексей Бубнов, назвав причиной нехватку дорожников из-за СВО и строительства трассы М-12.

"Сегодня есть определенная нехватка рабочих рук, учитывая, в том числе, и проведение спецоперации и то, что у нас идет масштабное дорожное строительство в области: трасса М-12 строится, туда произошел отток рабочих рук. Отток мигрантов, я не думаю, что сильно повлиял. В основном не хватает механизаторов, а это жители Екатеринбурга и Свердловской области", - пояснил Бубнов в эфире "ОТВ".

По его словам, из запланированных 30 км пока отремонтировано только 15,5 км. Всего в Екатеринбурге в этому году планировали привести в порядок 31 участок автодорог за 1,677 млрд рублей, однако заммэра отметил, что сумму необходимо увеличить вдвое для планомерного хода работ. При этом Бубнов оценил качество дорожных работ на 4+.

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