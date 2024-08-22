22 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Юные жители Тюменской области присоединятся к общероссийской акции, посвященной Дню флага России

Юные жители Тюменской области присоединятся к общероссийской акции, посвященной Дню Государственного флага Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

22 августа по всей стране проходят флешмобы, акции, торжественные мероприятия. В Тюменской области состоится вручение первых паспортов в рамках всероссийской акции Движения Первых "Мы - граждане России".

Губернатор Тюменской области Александр Моор: "День флага – один из символов нашего объединения, общности целей и пути развития нашей Отчизны. Пусть всегда каждого из нас переполняет чувство гордости за Россию".

Сегодня в Тюмени после торжественного шествия триколор развернут на верхнем пилоне Моста влюбленных. Участники Движения Первых вместе с родителями в рамках акции "Один флаг - одна страна" записывают видеоролики о празднике, сопровождая хештегами: #ТриколорПервых #ЛетосПервыми. Посмотреть их можно в социальных сетях.

Акция "Мы – граждане России!" реализуется уже более 20 лет и направлена на популяризацию государственных символов Российской Федерации в молодежной среде, формирование уважительного отношения к основному документу гражданина России, формирование гражданской культуры и самосознания подростков. За это время сотни тысяч молодых людей из больших городов и малых поселений смогли впервые увидеть столицу и в особой атмосфере получить свой первый документ.

Теги: День флага РФ, акция, флешмоб, Мы – граждане России


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