Кандидат в президенты США Кеннеди-младший может сняться с выборов в пользу Трампа

Независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший собирается объявить в пятницу о приостановке своей кампании, передает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, сейчас Кеннеди-младший ведет переговоры о своем возможном присоединении к команде Дональда Трампа. Он, якобы, даже готов также в пятницу выступить на митинге в поддержку республиканца в Финиксе.

Команда Кеннеди ранее лишь объявила, что скоро ее кандидат сделает заявление. Впрочем, соратница Кеннеди-младшего Николь Шанахан, которая могла стать его кандидатом в вице-президенты, сообщала, что команда рассматривает возможность присоединения к республиканцам с целью предотвратить победу Камалы Харрис на выборах. Трамп же заявлял, что готов рассмотреть участие Кеннеди в своей предполагаемой будущей администрации. О каком посте может идти речь пока неизвестно.

СМИ сообщают, что посредником в переговорах между Трампом и Кеннеди выступает близкий обоим политикам журналист Такер Карлсон. Отношения между Трампом и Кеннеди потеплели после покушения на экс-президента США. До этого у них были разногласия. В частности, антипрививочник Кеннеди-младший много критиковал Трампа за участие в кампании по вакцинации от ковида, Трамп же был не в восторге от экологических инициатив Кеннеди, называл того представителем "левых радикалов".