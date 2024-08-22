В Волгоградской области из-за украинского БПЛА вспыхнул "объект Минобороны"

В Волгоградской области на "объекте Минобороны" случился пожар. Это произошло после отражения атаки БПЛА.

"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны", - приводит telegram-канал администрации области слова губернатора Андрея Бочарова..

Жертв нет, уточнил глава региона. В Минобороны пока не привели данных о том, сколько БПЛА атаковали регион.