Шольц заявил, что не знал о подготовке атаки ВСУ на Курскую область

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не был в курсе подготовки атаки ВСУ на Курскую область. По его словам, Украина готовила военную операцию в обстановке строгой секретности и без обратной связи, что объясняется ситуацией на фронте.

"Мы внимательно следим за развитием событий. Эта операция очень ограничена в пространстве и, вероятно, также ограничена во времени, поэтому на данный момент любые дальнейшие комментарии невозможны", - сказал Шольц, добавив, что по прошествии времени этим событиям можно будет дать оценку.

Также канцлер подтвердил, что "Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Ранее власти США также заявили, что не были в курсе подготовки атаки ВСУ. В Москве не верят этим заверениям.