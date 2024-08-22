Авиакомпании РФ не исключили подорожание авиабилетов из-за топлива

Российские авиаперевозчики предупредили о последствиях резкого роста цен на авиакеросин и рисках его локального дефицита в стране.

О проблеме сообщила S7, которая обратилась в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта. Авиакомпания просит совместно с Минэнерго и Минтрансом провести анализ стоимости керосина в воздушных гаванях, а также приложить усилия для снижения рисков дефицита. В противном случае расходы на топливо могут отразиться на доступности перелетов.

На рост стоимости топлива обращают внимание и другие перевозчики, в том числе группа "Аэрофлот". Они указали, что доля расходов на керосин в операционных затратах доходит до 40%. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта с участием перевозчиков уже вырабатывает предложения по стабилизации ситуации на топливном рынке.

При этом в Минэнерго и ФАС опасений отрасли не разделяют. В ведомствах указали, что рынок стабильно обеспечен авиатопливом и остается сбалансированным, а для эксплуатантов воздушных судов предусмотрены разнообразные меры поддержки.

Тем временем, цена на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в августе достигала рекордного значения в 87,9 тыс. за т, что выше мировых цен, сообщают "Известия".

Ранее министр транспорта Роман Старовойт заявил, что сильного удорожания авиабилетов в России не будет. Это может произойти из-за подорожания тарифов за аэронавигацию ради реконструкции аэродромов.