В РФ может появиться "туристический кешбэк" на путевки для детей

Депутаты Госдумы хотят ввести "туристический кешбэк" на путевки для детей.

Речь идет о компенсации 20% стоимости. Соответствующий проект закона 22 августа будет внесен в Думу главой фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергеем Мироновым и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантатовой. Как следует из пояснительной записке к документу, предполагается, что кабмин РФ установит правила предоставления из федерального бюджета субсидии на стимулирование доступных внутренних путевок на отдых и оздоровление детей через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги.

Миронов указал, что получил большое количество жалоб россиян на высокую дороговизну путевок в детские лагеря. Он назвал цены "запредельными". Парламентарий отмечает, что "многие семьи за всё лето не могут позволить себе отправить ребенка отдохнуть на природу хотя бы на пару недель". В результате "приходится дышать городской гарью в тесной квартире".

Миронов напомнил, что в 2021–2022 годах в стране действовала программа "туристического кешбэка", которая позволяла вернуть часть средств, потраченных на отдых в России. Ей воспользовались миллионы россиян. При этом многие потратили эти средства во время поездки и тем самым простимулировали развитие отечественной туриндустрии, сообщают "Известия".

Ранее депутаты Госдумы предложили распространить туристический кешбэк на новогодние каникулы.