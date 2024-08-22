22 Августа 2024
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Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

В РФ появились предпосылки для формирования новых групп среднего класса

В России появились предпосылки для формирования новых групп среднего класса.

Как заявили экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, это может произойти за счет категорий россиян, чьи услуги сейчас востребованы и чьи доходы растут опережающими темпами. Прежде всего, речь идет о работниках сфер, где активно происходит импортозамещение, участниках специальной военной операции и сотрудниках производств, связанных с оборонным заказом.

Однако для того, чтобы представители этих категорий граждан закрепились в среднем классе, должно быть выполнено несколько условий, без которых представители следующего, а возможно, и текущего поколения могут снова оказаться в менее обеспеченных слоях населения.

Во-первых, в этих группах должен и далее обеспечиваться высокий уровень доходов. Кроме того, должны сформироваться и закрепиться модели поведения, характерные для среднего класса. В частности, как говорится в исследовании, для среднего класса основной ресурс — человеческий капитал, на него представители среднего класса и получают основной доход. Накопление и воспроизводство человеческого капитала предполагают инвестиции в образование, здоровье, качественный досуг и т.д. Кроме того, средний класс больше ориентирован на формирование сбережений. 

Как заявил проректор РАНХиГС Александр Сафонов, средний класс определяет не только уровень доходов, но и социальный статус. Имеется в виду или владение активами, которые приносят регулярный доход, или высокий профессионализм (например, сложно заменить врачей или преподавателей). 

Структурное изменение и расширение среднего класса возможно, если в стране произойдет технологический прорыв: во-первых, страна должна решить проблему изоляции в области высоких технологий, во-вторых, подготовить фундамент для  перехода наряду с другими странами к новому (пятому) технологическому укладу. В таком случае появятся новые рабочие места с высокими зарплатами.

Кроме того, в бюджетной сфере России необходимо полностью изменить подходы к формированию заработных плат работников, занятых в образовании и здравоохранении. Речь идет о единой для страны тарифной сетке заработной платы бюджетников разной квалификации. Сейчас их зарплаты формируются с учетом средних доходов в регионе, но нужно, чтобы государство ориентировалось на реальную стоимость жизни в субъектах, сообщает Forbes.

Теги: средний класс, россияне, исследования


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