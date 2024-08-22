Глава МАГАТЭ считает серьезным риск повреждения Курской АЭС из-за ВСУ

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что он "очень серьезно" оценивает риск того, что Курская АЭС может быть повреждена в результате вторжения Вооруженных сил Украины в Россию.

"Покуда там идут бои, я очень обеспокоен", - заявил он Financial Times. Гросси обратил внимание на то, что станция "технически находится в пределах досягаемости артиллерии" с украинских позиций.

Глава МАГАТЭ сообщил о планах посетить Курскую АЭС на следующей неделе. Он хочет побеседовать с ее руководством и определить, совершались ли против нее атаки.

Ранее Минобороны России заявило, что Украина готовит удар по Курской АЭС.