22 Августа 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Экс-полковник полиции Захарченко написал обращение к Путину

Получивший 16 лет за коррупцию экс-полковник полиции Дмитрий Захарченко написал обращение на имя главы государства Владимира Путина.

Он просит разобраться, почему его не отправляют на специальную военную операцию. Как заявил адвокат Валерия Туникова, Захарченко просит об этом с 2023 года, но не получал официального ответа Минобороны на свои запросы. Теперь ответ от военного ведомства пришел. В нем есть указание на проведение отборочных мероприятий в отношении Захарченко.

Однако военный комиссариат на месте игнорирует это распоряжение, поэтому экс-полковник решил обратиться к президенту, указала Туникова, сообщают "Ведомости".

Напомним, 17 мая 2022 года суд приговорил экс-полковника к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Бывший руководитель управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ был фигурантом дела о получении взяток на 1,4 млрд рублей. Как считало следствие, взятки Захарченко получил в 2007-16 гг. от группы бизнесменов. При этом у него были найдены и конфискованы активы на 9 млрд рублей.

Теги: Захарченко, спецоперация, полиция, Путин


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