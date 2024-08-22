В ВСУ признали применение HIMARS по мостам в Курской области

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины сообщили в Telegram, что применили ракетные установки HIMARS Запада по понтонным мостам в Курской области.

На опубликованных кадрах видно нанесение нескольких ударов по понтонным мостам российской армии. В сообщении сказано, что "показаны эффективные поражения операторами ССО вражеской инженерной техники в Курской области, а также обнаружение и корректировка огня Хаймарсов [HIMARS] по мостам и понтонным переправам".

Спецслужбы Соединенных Штатов, Великобритании и Польши принимали участие в подготовке операции по вторжению Вооруженных сил Украины в Курскую область. Как сообщает Служба внешней разведки, подразделения, задействованные в атаке, проходили боевое слаживание в учебных центрах в Британии и Германии.