Верховный суд России запретил переоформлять имущество на родителей при разводе

Верховный суд России запретил переоформлять имущество на родителей при разводе.

"Верховный суд РФ исключил возможность при разводе избежать раздела имущества, которое переоформлено на родителей, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам", – следует из материалов на официальном сайте суда.

Прецедентом стало дело бывшей семейной пары из Белгородской области, которая решила поделить две квартиры через суд. Супруг заключил договоры об их приобретении, при этом оплату произвела мать со своего счета, оформив как беспроцентный займ на сына. Квартиры были оформлены на мужчину, но он передал их матери в счет отступного по договорам займа.

Сначала суд постановил не делить квартиры, поскольку они были переданы матери по договору об отступном. С решением не согласился Верховный суд, который разъяснил, что внесенные денежные средства за квартиры являлись общим имуществом супругов. В результате бывшая супруга имеет право на долю в имуществе, хотя она не обжаловала договоры займа и отступного.