Богомаз: В Брянской области пресечена попытка проникновения ДРГ

В Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы Украины на территорию России.

Как заявил в Telegram глава региона Александр Богомаз, попытка прорыва предотвращена силами ПУ ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил РФ. В результате боя противнику нанесено огневое поражение.

Губернатор отметил, что обстановка в Климовском районе, где была попытка проникновения, стабилизирована. Она находится под контролем оперативного штаба.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков опроверг информацию о якобы проникновении на территорию региона диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).