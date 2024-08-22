Недельная инфляция в России замедлилась до 0,04%

С 13 по 19 августа потребительская инфляция в России замедлилась до 0,04%.

По данным Росстата, потребительские цены с начала августа выросли на 0,09%, с начала года – на 5,15%. В годовом выражении инфляция составила 9,04%.

За указанный период цены на продовольственные товары не изменились. При этом произошло ускорение дефляции на плодоовощную продукцию (-1,42%). Цены на остальные продукты питания изменились на 0,12%. Росстат отметил снижение цен на баранину (-0,31% за неделю), продолжило ускоряться снижение цен на мясо кур (-0,25%), также дешевеют яйца (-0,07%).

Ведомство отмечает, что в секторе услуг возобновилась дефляция (-0,07%). Это произошло за счет снижения цен на авиабилеты на внутренние рейсы на 1,27%. Кроме того, продолжают дешеветь услуги санаториев (-0,25%), снизились темпы роста цен на услуги гостиниц (0,24%). Цены на бытовые услуги выросли на 0,09%.

Тем временем, Центробанк России на основе опросов населения Фондом общественного мнения фиксирует очередное увеличение инфляционных ожиданий. Показатель ожидаемой респондентами через год медианной инфляции вырос до 12,9% с 12,4% в июле, что является максимальной оценкой с декабря 2023 года. Наблюдаемая россиянами инфляция выросла с 14,2% до 15% - максимум с февраля 2024 года.