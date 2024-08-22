В Иране опровергли информацию о причинах крушения вертолета Раиси

Генштаб вооруженных сил Ирана не подтвердил информацию о причинах крушения вертолета с бывшим президентом страны Эбрахим Раиси.

В материале Fars говорится о присутствии в вертолете двух человек в нарушение протоколов безопасности. Это упоминалось в качестве фактора крушения, якобы вертолету не хватило мощности для набора высоты. Информация является ложью, сообщает агентство ISNA со ссылкой на генштаб.

Ранее сообщалось, что службы безопасности и разведка пришли к выводу, что инцидент был несчастным случаем. Якобы пассажиров в вертолете Раиси превышало норму, поэтому он не смог взлететь на нужную высоту и в условиях тумана врезался в гору.