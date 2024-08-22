21 Августа 2024
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Тюменской области 80 лет Тюменская область
Фото: Накануне.RU

2012: В Тюмени открывают уникальную четырехъярусную набережную Туры, а медотрасль региона пополняется клиникой ядерной медицины

Первую очередь единственной в России четырехъярусной набережной Туры открыли в Тюмени 29 июля 2012 года. Но история этого проекта уходит корнями в ХХ век. Берег Туры подмывало из года в год, река поглощала чуть ли не целые улицы.

"Жил я на улице Кирова, 9 (речь идет от 1954 годе - от редакции), учился в Лесотехническом техникуме на улице Луначарского, домой мы с друзьями ходили по улице, которая проходила за сельхозинститутом, пединститутом, со временем она сошла в реку. После окончания учебы именно из этого дома ушел в армию, когда вернулся, дома на Кирова уже не было, его смыло", - вспоминает в разговоре с тюменскими журналистами Виктор Чикишев.

верхотурье река тура(2018)|Фото: Накануне.ru

Первое берегоукрепление железобетонными плитами провели еще в бытность деревянного моста. А после его обрушения вплоть до 1972 года город ежегодно вкладывал средства в мероприятия по берегоукреплению. Интенсивность год от года была разной, ближе к лихим 90-м процесс и вовсе затухал.

Набережная реки Тура в Тюмени(2022)|Фото: Накануне.RU

Мощное наводнение 1979 года подвигло на поиск кардинальных решений. В 1980 году "Тюменьгражданпроект" инициировал проект по строительству надежной и красивой набережной в Тюмени. К проектированию было решено привлечь Новосибирский институт, специализировавшийся на набережных. До перестройки даже успели разработать проект. Но горбачевская эпоха, зашатавшаяся в стране экономика, общая неразбериха властных советских структур привели к отправке проекта набережной в "дальний, пыльный ящик".

И уже в новые российские времена в 1998 году Леонид Рокецкий, будучи главой региона, принял решение возобновить решение вопрос с набережной. В 1999 году уже выделили 20 млн рублей на финансирование старта работ. За год было забито 384 погонных метра шпунта из труб и отсыпано песчано-щебеночной смесью.

В 2000 году в бюджет на строительство набережной заложили 40 млн рублей. С приходом Сергея Собянина и его команды проект создания набережной в Тюмени фактически обрел динамику реального воплощения. Личное внимание реализации проекта набережной уделяют и Владимир Якушев, и Александр Моор.

Мост влюблённых в Тюмени(2022)|Фото: Накануне.RU

Сейчас Тюменская набережная – это визитная карточка города, любимое место прогулок жителей и гостей города.

Набережная реки Тура в Тюмени(2022)|Фото: Накануне.RU

Общая протяженность тюменской набережной которой составляет более 3 километров. Это единственный в России архитектурный комплекс в четыре уровня: лестницы, спуски к реке, каменные пандусы, бронзовые барельефы, посвященные истории Тюмени, скульптуры, портреты выдающихся жителей города, гранитная карта исторического центра.

(2024)|Фото: Сергей Елесин/ИА Тюменская линия

Еще одно, как принято говорить, историческое событие случилось в тюменской биографии в 2012 году - открылся Радиологический центр областного онкологического диспансера. На тот момент это была четвертая в России специализированная клиника ядерной медицины. Сейчас ежегодно здесь проводится более шести тысяч исследований позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной, более 13 тысяч исследований однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и 900 курсов радионуклидной терапии.

(2024)|Фото: ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город"

А с 2020 года специалисты медчуреждения стали проводить радионуклидные исследования детей. Кроме того, радиологический центр является образовательной базой для подготовки специалистов в области ядерной медицины.

Теги: 80-летие тюменской области, набережная туры, сергей собянин, клиника ядерной медицины, якушев, моор


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