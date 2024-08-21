СМИ: Крушение вертолета Раиси было несчастным случаем

Расследование гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета завершено. Об этом агентству Fars сообщил источник в иранских спецслужбах.

Службы безопасности и разведка пришли к выводу, что инцидент был несчастным случаем.

По словам источника, число пассажиров в вертолете Раиси превышало норму, поэтому он не смог взлететь на нужную высоту и в условиях тумана врезался в гору.

В ходе расследования гибели Раиси не выявлено химических веществ, способных привести к крушению его вертолета. Также исключена версия об удаленном воздействии на электронные системы вертолета, передает агентство.

Трагедия произошла 19 мая - вертолет Раиси разбился в горах на северо-западе Ирана недалеко от границы с Азербайджаном. На борту также находились глава МИД, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем. Они также погибли.