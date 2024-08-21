Гудкова* заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о российской армии

Суд приговорил бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова* к восьми годам лишения свободы заочно за распространение ложной информации о ВС России. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Гудков* признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

Установлено, что он в своем канале на одном из видеохостингов разместил видеоролик, содержащий заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил России в ходе специальной военной операции.

В феврале Хорошевский районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Гудкова*. Он был объявлен в международный розыск.

Напомним, Гудков* попал в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. По данным Минюста РФ, он призывал к предоставлению вооружения Украине, введению мер ограничительного характера в отношении РФ, а также участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

*внесен в реестр иностранных агентов