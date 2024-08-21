Боррель призвал снять любые ограничения на удары ВСУ по России

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что необходимо отменить любые ограничения на использование Киевом западного оружия для ударов по территории России.

По его мнению, это позволит "спасти жизни и снизить разрушения на Украине" и "способствовать продвижению мирных усилий", передает ТАСС. Об этом дипломат заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее Боррель поддержал Киев во время обсуждения вторжения на Курскую область. Агентство Bloomberg сообщало, что США и ЕС дали Украине "благословение" на атаку по территории России.