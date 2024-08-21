Mash: В Мурманской области сбили беспилотник ВСУ

Беспилотник ВСУ самолетного типа был сбит системами ПВО в районе поселка Высокий Мурманской области, сообщает Mash.

Предварительно, его целью был аэродром "Оленья", с которого вылетают российские стратегические бомбардировщики, пишет телеграм-канал.

До этого губернатор Андрей Чибис сообщил, что на территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника. Все необходимые меры по повышению безопасности приняты, отметил он в своем телеграм-канале.

Из-за угрозы БПЛА аэропорты Мурманска и Апатит вводили ограничение воздушного пространства, они не принимали и не выпускали самолеты. На данный момент мурманский аэропорт вновь работает в штатном режиме.